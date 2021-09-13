На улице Севастопольской в Симферополе восставят уличное освещение

На улице Севастопольской в Симферополе есть много нареканий к управляющим компаниям. Фото: Валентин Демидов/facebook

Глава Симферополя Валентин Демидов посетил с улицу Севастопольскую и пообщался с местными жителями. По итогам рабочей поездки был обнаружен ряд проблем. По его словам, возникло много нареканий к работе управляющих компаний.

- Своевременно не выполнен текущий ремонт кровли, подъезды в неудовлетворительном состоянии. Уборка на детских и спортивных площадках не проводится на регулярной основе, – отметил градоначальник.

Также жители жаловались на уличное освещение и просили обрезать аварийные тополя.

Глава города добавил, что все поднятые вопросы зафиксированы, а их решение возложено на профильного заместителя главы администрации. По факту несвоевременного восстановления благоустройства будет составлен административный материал.

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