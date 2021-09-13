Автобусы «Крымтроллейбуса» будут работать во всех муниципалитетах

Республиканский перевозчик возьмет на себя социальные маршруты Фото: архив "КП"

В скором времени автобусы «Крымтроллейбуса» будут работать во всех муниципальных образованиях республики. Об этом КП-Крым сообщил первый заместитель генерального директора ГУП «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов.

- Мы уже имеем 348 единиц автобусного транспорта, которые выполняют рейсы в Симферополе, Саках, Бахчисарае и Керчи, - уточнил он. - Скоро выйдем на маршруты в Феодосии, Советском и Ленинском районах и Алуште. Количество филиалов планомерно увеличивается, и мы будем присутствовать в каждом районе республики.

По словам Мартынова, через государственное предприятие правительство Крыма способно повлиять на рынок оказания услуг, поскольку частные перевозчики могут не выйти на маршрут, отказаться от выполнения рейса и перевозки льготных категорий граждан.

- Государственное предприятие подчиняется Минтрансу РК, и первоочередная задача не денег заработать, а выполнить транспортный заказ, - пояснил Мартынов. - В этой связи наше предприятие планируется развивать и добавить техники...Не проходит недели, чтобы нам не поручили открыть новый маршрут.

В настоящее время автоколонна «Крымтроллейбуса» ведет постоянный набор водителей категории D. Есть программа по бесплатному обучению водителей с категории С на D.

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