Жителя Севастополя задержали за растление 10-летней школьницы

Силовики задержали жителя Севастополя за растление 10-летней школьницы в соцсетях Фото: Архив "КП"

Возбуждено уголовное дело против жителя Севастополя, который обвиняется в растлении несовершеннолетних через социальные сети, сообщили в пресс-службе главного следуправления СК по РК.

В 2016 году 44-летний мужчина, занимающейся разработкой рекламы для интернет-сайтов, через соцсеть «ВКонтакте» совершил действия сексуального характера против девочки, которой на тот момент было 10 лет. Задержание проходило при силовой поддержке севастопольского спецподразделения СОБР Росгвардии.

- У правоохранительных органов имеются данные о совершении данным гражданином ряда аналогичных противоправных фактов, в связи с чем проводится работа по установлению круга потерпевших лиц, а также иных обстоятельств совершенных преступлений в отношении несовершеннолетних, – говорится в сообщении.

Сейчас преступник заключен под стражу.

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