В Крыму 14 сентября воздух прогреется до +27

Вода в Черном море стала прохладнее. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 сентября на Крымском полуострове, как и накануне, в силе штормовое предупреждение, для востока актуальна и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25…27°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Город-герой Севастополь во власти переменной облачности. Днем по городу со скоростью 5-10 м/с. будет прогуливаться западный ветер. Тепло 15…17°. Без осадков.

В городе счастья Ялте, как обещает gismeteo.ru, днем тепло 19…23°, скорость южного ветра 3-8 м/с. Небольшой дождь.

В Евпатории 18…24°, по улицам неторопливо расхаживает юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии 18…22°, скорость северо-восточного ветра 3-7 м/с. Небольшой дождь.

В Керчи столбик термометра покажет +17…24°, скорость северного ветра 2-6 м/с. Небольшой дождь.

Температура воды в Черном море 19…23°.

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