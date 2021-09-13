Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 16:51

Троллейбусный парк в Симферополе останется на прежнем месте

Выносить его на городские окраины нерентабельно
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
На троллейбусный парк положили глаз застройщики

На троллейбусный парк положили глаз застройщики

Симферопольский троллейбусный парк №1 остается на прежнем месте по ул. Киевская/Толстого. Об этом КП-Крым сообщил первый заместитель генерального директора ГУП «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов.

- На сегодняшний день планов переносить троллейбусный парк нет, - заверил он. - Не переживайте, пока нас никто не трогает. На самом деле нахождение такого депо в центре города позволяет троллейбусам молниеносно выходить на маршруты. А первый у нас выходит в 4.30 и только ближе к полуночи движение прекращается.

Площадка троллейбусного парка на ул. Глинки сейчас занята автоколонной и ремонтными мастерскими. Для нового депо придется строить контактную сеть, на что необходимо изыскать средства. Например, чтобы продлить троллейбусную трассу от старого аэровокзала до нового необходимо больше 1 миллиарда рублей.

В крымских СМИ переодически появляется информация о планах вынести депо на окраину Симферополя для высвобождения площадки под многоэтажное строительство. По такому сценарию троллейбусники лишились ремонтной базы на набережной Салгира - вместо ангаров там теперь высотные дома. В троллейбусном парке №1 сейчас располагается главное управление предприятия «Крымтроллейбус» и музей крымского троллейбуса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50