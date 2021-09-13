Троллейбусный парк в Симферополе останется на прежнем месте

На троллейбусный парк положили глаз застройщики

Симферопольский троллейбусный парк №1 остается на прежнем месте по ул. Киевская/Толстого. Об этом КП-Крым сообщил первый заместитель генерального директора ГУП «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов.

- На сегодняшний день планов переносить троллейбусный парк нет, - заверил он. - Не переживайте, пока нас никто не трогает. На самом деле нахождение такого депо в центре города позволяет троллейбусам молниеносно выходить на маршруты. А первый у нас выходит в 4.30 и только ближе к полуночи движение прекращается.

Площадка троллейбусного парка на ул. Глинки сейчас занята автоколонной и ремонтными мастерскими. Для нового депо придется строить контактную сеть, на что необходимо изыскать средства. Например, чтобы продлить троллейбусную трассу от старого аэровокзала до нового необходимо больше 1 миллиарда рублей.

В крымских СМИ переодически появляется информация о планах вынести депо на окраину Симферополя для высвобождения площадки под многоэтажное строительство. По такому сценарию троллейбусники лишились ремонтной базы на набережной Салгира - вместо ангаров там теперь высотные дома. В троллейбусном парке №1 сейчас располагается главное управление предприятия «Крымтроллейбус» и музей крымского троллейбуса.

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