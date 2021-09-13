Где в Симферополе и Севастополе 14 сентября отключат свет

Электричество исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 сентября часть Симферополя и Севастополя на время останется без электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гавена, 14-26а (чет), 27-57 (нечет)

ул. Батумская, 66-90 (чет), 49-69 (нечет)

ул. Качинская, 68-96 (чет), 65-89 (нечет)

ул. Новороссийская, 50-72 (чет)

ул. Очаковская, 48/11-72 (чет), 45/10

ул. Миллера, 6/35, 6/36, 6/37, 6/38, 8, 5, 7, 7/45

ул. Мускатная, 2-38 (чет), 1-43 (нечет)

ул. Соколиная, 3, 5, 7а

пер. Инкерманский, 7-11 (нечет)

ул. Тополевая, 58-88 (чет), 55-89 (нечет)

стройплощадка Кадырова Р. на перекрестке «ул. Павленко - бульвар Ленина»

ул. Суходольная 60-78 (чет)

пер. Гранитный 4-24 (чет), 1-29 (нечет)

ул. Фурманова 46-60 (чет), 49-65 (нечет)

ул. Чапаева 26-34 (чет), 31-39 (нечет)

ул. 51 Армии 124

ул. Щорса 27-35 (нечет)

ул. Ладыгина 52/3

ул.1-й Конной Армии 48-76 (чет), 19а,25а

ул. Аянская 42-70 (чет), 41-67 (нечет)

ул. Красных Зорь 26-30(чет), 38-40 (чет), 25-33 (нечет)

ул. Сенная 1-27(нечет);

ул. Табачная 18-28 (чет), 11-19 (нечет)

ул. Баррикадная 59а

Каменский массив – садовые товарищества: «Сельский строитель», «Связист», «Ягодка-Крым», «Тепловик», «Ромашка», «Геолог», «Элита», «Электоромашевец», «Энергетик», «Пневматика», «Луч», «Мебельщик», «Автомобилист 1», «Пневматик 2», «Пневматик», «Салгирка», «Водник», «Крым хлеб», «Нерудник»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Загородная Балка 34-а

набережная рыбпорта 17,18,24

ул. Правды 10/8

ул. Пролетарская 29

ул.Аргонавтов54/56

ул. Рыбаков 4

ул. Правды 16А,10

порт «Лебяжий» причал 38

п. Пироговка: пер. Горина 7-15; туп. Озерный; ул. Озерная 2-12; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул. Угловая 6,3-5; ул. Урожайная 22-а; пер. Сельский 2,1-3; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Рабочая 1-11; ул. Рабочая 2-20,3,1-А,13-21; ул. Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12

с. Вишневое: ул. Верхняя 2,6,12,4,26,8; 3-а,1-13(нечет), 17-19; ул. Дружбы 2-6(чет),10,24-28(чет),32,60; 1-25(нечет),43,45,57; ул. Мира 2-16(чет); 34-44(чет); 1-57(нечет); ул. Яны-Эль 6; 13; ул. Амет-Хана Султана 2,4,8,16; 1,3,7-11(нечет); ул. Подгорная 3а, 2-28(чет), 1-29(нечет); ул. Качинская 2-60(чет);39А, 1-59(нечет); ул. Киселева 4-32(чет); 1-29(нечет); ул. Новая 2-22(чет); 1-33(нечет); ул. Садовая 2-28(чет); 1-19(нечет); ул. Угловая 1; ул. Заречная 2-14(чет); 11-а,1-9(нечет)

с. Орловка: ул. Клубная 2,10; 1-27(нечет); ул. Дорожная 2-16(чет); 1-15(нечет); ул. Пионерская 2/1, 2-28(чет),36; ул. Приморская 72/1,20/1,20-а,48-А,2-46(чет),50-80(чет); 17-А, 1-17(нечет)21-45(нечет); пер. Школьный 2-10(чет); 1-9(нечет); пер. Дорожный 3-а,3,7; ул. Дорожная 1-Б, 26; 19-25.

с 11.00 до 16.00

пер. Рудничный 12-16

ул. Морской Пехоты 2-12,3-11

ул. Мраморная 2

ул. Ситникова 4-12,1-11

ул. Драпушко 20-А,2-18,24,3-17

с 11.00 до 17.00

наб. Назукина 8-а,23,7-15,19-27

ул. Калича 8,12-20,31-51,55,59-67

ул. Кирова 34,41

ул. Куприна 1

ул. Рубцова Герасима 10,15

с 9.00 до 16.00

ул. Генерала Хрюкина12-А,4-Б

ул. Генерала Коломийца,11-А

ул. Генерала Лебедя,6-А

ул.1-я Сарандинаки,32-А,16,32,38-40,52,49-А,47-А,5,11,33,37,43,49

ул.2-я Сарандинаки,4,10

ул.3-я Сарандинаки,6-А,24-А,4-12,16,20,13,17-21

ул.4-я Сарандинаки,16-Б,18,22-24,28,1,7

ул.5-я Сарандинаки 33,41,37

пер.Сарандинаки 2-А,2,5,2-Б,4,10,3-А,1-3

ул. Сарандинаки 100-102

с 7.00 до 17.00

пер. Луганский 1-9(нечет),13

ул. Севастопольская 66-а,2-52(чет),56,60,62,64,86-88(чет), 35-а,35-б,1-49(нечет),53-109(нечет),117

пер. Студентов 4-а,2

ул. Титова 4-34(чет),12/2, 23-а,7-39(нечет)

ул. Чапаева 2-20(чет), 1-9(нечет), ул. Гагарина 2-14(чет), 1-29(нечет)

ул. Фильченкова 4-16 (чет), 3-27(нечет)

пер. Дорожный 1-11(нечет)

ул. Красносельского 2-22(чет), 1-27(нечет)

ул. Паршина 4-16(чет),24, 29-б,29-в,1-13(нечет),17-33(нечет)

пер. Братский 8-12(чет), 3-5(нечет)

ул. Одинцова 2-12(чет), 16-24(чет), 17-а,1-19(нечет)

пер. Подгорный 1-21 (нечет)

пер Речной 2-а,2-14(чет), 1,5-11(нечет)

пер Серноводный 4-10(чет)

ул. Цибулько 2-12(чет), 1-9 (нечет)

ул. Пирогова 2-22(чет), 1-9(нечет)

пер. Мирный 2-10(чет)

ул. Титова 2

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