Крымские троллейбусы войдут в музейную экспозицию

На Ангарском перевале установлен памятник троллейбусу. Фото: Крымтроллейбус

Крымские троллейбусы, представляющие 60-летнюю историю развития этого электротранспорта в регионе, войдут в музейную экспозицию «Крымтроллейбуса». Об этом КП-Крым сообщил первый заместитель генерального директора ГУП «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов.

- На 60-летие троллейбусного парка в Ялте родилась идея сделать небольшую выставку троллейбусов, - уточнил он. - В составе наших троллейбусных парков 10 марок троллейбусов, начиная от «Škoda 9Tr», «Škoda 14Tr», и заканчивая «Богданом» и «СВАРЗ». Можно отследить 60-летнюю историю троллейбусов их эволюцию, от первых кругленьких «Škoda» до современных с автономным ходом и wi-fi.

После 2014 года «Крымтроллейбус» получил новый подвижной состав. Отработавшие полвека троллейбусы «Škoda» отправились на заслуженный отдых. На маршруты выходят украинские «Богданы», белорусские «СВАРЗ», российские «Транс-Альфа» и «Тролза».

В парке несколько троллейбусов с автономным ходом, которые соединяют центральную часть города с отдаленными районами, где нет контактной сети.

Музей крымского троллейбуса находится в троллейбусном парке №1 Симферополя.

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