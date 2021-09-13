Российские туристы рассказали правду об отдыхе в Ялте

Российские туристы назвали плюсы и минусы отдыха в Ялте Фото: Михаил ПАТЛИС

Россияне, которые решили провести свой отпуск в Крыму, остались недовольны грязным морем, высокими ценами на такси и стилем вождения местных жителей. Их отзыв опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Одна поездка от аэропорта обошлась отдыхающим в 1100 рублей. Также впечатление испортил переполненный людьми центральный пляж Ялты. Чистый и закрытый пляж был только при одном из отелей, где лежак стоит 700 рублей. Аренда автомобилей тоже оказалась не из дешевых, само состояние машин оставляло желать лучшего.

- Еще стиль вождения тут ужасный. Это касается как местных, так и туристов. ГИБДД тоже не самые приветливые люди в Крыму, лучше лишний раз не иметь с ними дело, – посоветовали отдохнувшие.

Однако, не смотря на все недостатки, россияне назвали Ялту лучшим курортом при грамотном планировании отпуска. По их словам, в курортной столице Крыма приемлемые цены на ягоды и фрукты. Также в городе недорого можно приобрести качественные товары местного производства.

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