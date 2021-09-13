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Общество13 сентября 2021 17:17

В Керчи 14 сентября ожидаются перебои с водоснабжением

Временные неудобства связаны с аварией на сетях
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Временные неудобства в Керчи связаны с аварией на водных сетях

Временные неудобства в Керчи связаны с аварией на водных сетях

Фото: Архив "КП"

На некоторых улицах Керчи 14 сентября ожидаются перебои водоснабжения, сообщили в пресс-службе городского водоканала.

В связи с аварией на водоводе с 09.00 до 18.00 будет снижено давление в бывшем Кировском и Ленинском районах. В городе будет организован подвоз воды.

- Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период, – говорится в сообщении.

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