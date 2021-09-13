Симферополец Ахтем Закиров одержал победу в чемпионате России по боксу

Симферополец Ахтем Закиров стал чемпионом России по боксу. Фото: Крымская газета

Симферопольский спортсмен Ахтем Закиров стал чемпионом России по боксу. Мастер спорта международного класса победил в трех поединках в весовой категории до 51 килограмма и вышел в финал.

Как пишет Крымская газета, в решающем поединке боксер вновь встретился с бойцом из Якутии Василием Егоровым, которому проиграл в финале прошлого чемпионата России в Оренбурге. На этот раз крымский спортсмен одержал победу.

- На чемпионате России меня изначально представили как лидера категории. Соответственно, все соперники на меня настраивались как на фаворита и каждый старался показать свой максимум в боях со мной. Но благодаря наставлениям моего тренера нам удалось удерживать инициативу. Тренер, находясь в углу, всё контролировал, ставил нужные задачи, а я их выполнял, – цитирует СМИ Закирова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50