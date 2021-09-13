В Керчи водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся

В Керчи разыскивают преступника, который сбил ребенка
Фото: Архив "КП"
В Керчи на улице Курортной водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Сейчас полицейские разыскивают нарушителя.
- Неустановленный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле по улице Курортной в направлении улицы Ульяновых, осуществил наезд на ребенка 2010 года рождения, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказали в главке МВД.
Ребенка, попавшего под колеса авто, доставили в больницу для оказания медпомощи.
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