В Керчи водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся

В Керчи разыскивают преступника, который сбил ребенка Фото: Архив "КП"

В Керчи на улице Курортной водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Сейчас полицейские разыскивают нарушителя.

- Неустановленный водитель, двигаясь на неустановленном автомобиле по улице Курортной в направлении улицы Ульяновых, осуществил наезд на ребенка 2010 года рождения, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказали в главке МВД.

Ребенка, попавшего под колеса авто, доставили в больницу для оказания медпомощи.

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