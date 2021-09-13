В Крыму оценили «разрешение» Зеленского пойти жителям полуострова на выборы в Госдуму

Владимир Зеленский «разрешил» жителям Крыма голосовать на выборах в Госдуму. Фото: официальная страница Владимира Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский «разрешил» жителям Крыма принять участие в голосовании на выборах в Государственную Думу, которые состоятся с 17 по 19 сентября.

- Мы сидели и ждали, когда у нас будет это разрешение. Если бы не было этого разрешения, не знаю, как бы мы дальше жили. По-моему, у него или у его окружения что-то там с психикой не все в порядке. Они неадекватные в своих действиях и тех решениях, которые они принимают и озвучивают. Пусть они займутся своим государством, – цитирует «Крым 24» первого вице-спикера Крыма Ефима Фикса.

Напомним, что в 2014 году в Крыму состоялся референдум, по результатам которого регион вошел в состав России. Однако киевские власти и ряд стран Запада не приняли российский статус полуострова.

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