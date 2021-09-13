В прокуратуре Крыма хотят возбудить еще одно дело после гибели ребенка из-за футбольных ворот

По данным ведомства, во дворе подрядчик установил металлические футбольные ворота. Фото: Архив "КП"

В прокуратуре Крыма должны возбудить еще одно дело после гибели ребенка из-за упавших футбольных ворот в Джанкое, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным региональной прокуратуры, ворота упали на подростка. Тогда 11-летний мальчик скончался на месте происшествия от черепно-мозговой травмы. - Прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), - отмечают в пресс-службе.

По данным ведомства, во дворе подрядчик установил металлические футбольные ворота.

- С момента установки металлических ворот муниципальным унитарным предприятием, ответственным за выполнение работ по содержанию общего имущества МКД в соответствии с требованиями законодательства и решением общего собрания собственников, не обеспечено содержание спортивной площадки и ее элементов в состоянии, обеспечивающем безопасность жизни и здоровья граждан, - добавили в прокуратуре. Сейчас ход доследственной проверки по делу взят на контроль ведомства.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50