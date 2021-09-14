В Крыму ищут родных потерявшего память мужчины

Неизвестный мужчина. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В паблике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым появилась не совсем обычная ориентировка:

- Помогите опознать человека: неизвестный мужчина, предположительно 65 лет. .

Потерявший память уже неделю, с 8 сентября этого года, находится в больнице Нижнегорска.

Приметы неизвестного: 165 сантиметр рост, нормальное телосложение, карие глаза, седые волосы. Он был одет в серо-синюю клетчатую рубашку, при себе имел черный рюкзак. Мужчина носит бороду, на теле есть татуировка.

Поисковики просят всех, кто знает мужчину, немедленно сообщить по телефонам.: 8(800) 700-54-52 или 112. Все звонки бесплатные.

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