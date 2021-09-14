Евпатория вошла топ-10 популярных направлений отдыха с детьми на осенних каникулах

Туристы любят отдыхать в Евпатории. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав заявки на жилье с 1 октября по 14 ноября, выяснили, где россияне хотят провести с детьми осенние школьные каникулы.

Оказалось, что рейтинг возглавили Сочи, Евпатория и Питер. Получается, что туристы даже когда уже нельзя купаться, все равно стремятся побывать у Черного моря, чтобы подышать целебным воздухом и полюбоваться красивыми пейзажами.

Топ-10 самых востребованных направлений отдыха с детьми на каникулах осенью ( средняя цена в рублях жилья в сутки):

Сочи, 2532

Евпатория, 2225

Санкт-Петербург, 3932

Кисловодск, 2276

Гагра, 1811

Лахденпохья, 6840

Москва, 1900

Казань, 6058

Калининград, 1967

Банное, 12000

Мышкин, 19000

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