Антикоррупционный автопробег «Новых людей» держит курс на Крым

Серьезными проблемами являются состояние дорог, работа сотрудников контролирующих органов - ГИБДД и Ространснадзора, качество дорожного строительства, противодействие коррупции на дорогах.

Конечная точка антикоррупционного автопробега, организованного ассоциацией «Грузавтотранс» и партией «Новые люди», - город Симферополь. В Крыму, как и в других регионах России, могут выявить схожие проблемы.

Проблемой для Перми остается нарушение режима труда и отдыха водителей, поскольку для этого нет необходимой инфраструктуры.

- Штраф при этом невелик – минимальный составляет 1,5 тыс. руб. И, по словам водителей, им самим проще откупиться, чем его оплатить, - отметил после общения с перевозчиками президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

По мнению эксперта по грузоперевозкам, кандидата в заксобрание Пермского края от партии «Новые люди» Алексея Ивчанского, главная проблема дорожной отрасли - подорожание топлива, в особенности, газа.

Кроме роста цен на топливо он отметил и повышение цен на сам автотранспорт и на расходные материалы к нему, а также крупные штрафы.

Негативным образом отражается на потребителе и несовершенство законодательства, коррупция и штрафы. На это указал Владимир Матягин и напомнил, что основная задача – заставить депутатов изменить законодательство в сфере грузоперевозок.

Серьезными проблемами являются состояние дорог, работа сотрудников контролирующих органов - ГИБДД и Ространснадзора, качество дорожного строительства, противодействие коррупции на дорогах.

Напомним, поводом для антикоррупционного автопробега по дорогам России послужил арест начальника ГИБДД Ставропольского края Сафонова.

Автопробег «Новых людей» проходит по крупным городам страны – Москва, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Самара, Саратов, Воронеж, Волгоград, Ростов на Дону, Ставрополь, Краснодар, Симферополь.

Круглый стол «Взаимодействие общества и власти в противодействии коррупции на дорогах России» в рамках Общественного контроля, проводимого партией «Новые дюди» и ассоциацией Грузавтотранс, пройдет в Симферополе 16 сентября в 13:00 по адресу: ул. Гагарина, 20а, БЦ "ГудЗон". 5-й этаж, зал 516 а.