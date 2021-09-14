Власти Симферополя разработают новые правила размещения наружной рекламы

Власти Симферополя прекратили согласование наружной рекламы до разработки новых правил. Фото: Валентин Демидов/facebook

Администрация Симферополя приостановила согласование размещения наружной рекламы в городе, сообщил глава местной администрации Валентин Демидов. В ближайшее время разработают документ, регламентирующий единый вид фасадов зданий.

- У нас будет правовой акт по концепции общего цветового решения застройки улиц, паспортов внешнего вида фасадов. Нужно подготовить регламенты – каким образом должна выглядеть реклама, как она должна проходить согласования. Необходимо максимально быстро разработать эти нормативные инструменты, – заявил градоначальник.

Заниматься разработкой соответствующего документа будет городской департамент архитектуры и градостроительства. Также работники крымской столицы активно начнут очищать фасады зданий на улицах Симферополя.

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