Мирового судью из Керчи подозревают в препятствовании правосудию

Против мирового судьи Керчи хотят возбудить уголовное дело. Фото: Архив КП.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей за получением согласия на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи Керчи в отставке Ивана Стрешенца. Об этом говорится в сообщении на сайте ВККС.

- Рассмотрение представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи судебного участка № 50 Керченского судебного района (городской округ Керчь) Республики Крым в отставке Стрешенца Ивана Эдуардовича по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 294 Уголовного кодекса Российской Федерации,- говорится в сообщении Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Рассмотрение представления главы Следкома назначено на 20 сентября.

Ст. 294 УК РФ содержит норму о препятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Ч. 2 этой статьи касается вмешательства «в какой бы то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела». Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

По закону судьи даже после отставки остаются спецсубъектами, и на привлечение их в качестве обвиняемых требуется разрешение квалификационной коллегии.

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