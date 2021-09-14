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Здоровье14 сентября 2021 10:12

За истекшие сутки в Крыму выявили 229 новых случаев COVID-19

Самостоятельно за медпомощью обратились 198 человек
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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На территории республики продолжается проведение противоэпидемических мероприятий. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

На территории республики продолжается проведение противоэпидемических мероприятий. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

За истекшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 229 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, самостоятельно за медпомощью обратились 198 заболевших, 31 – ранее контактировали зараженными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1379 человек, – сообщил глава Крыма.

Всего с начала пандемии на полуострове выздоровели 64 060 пациентов, за последние 24 часа – 321 человек.

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