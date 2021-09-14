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Экономика14 сентября 2021 10:41

Крымчане с правом постоянного пользования землей смогут ее выкупить или получить в аренду

Законопроект находится на стадии согласования
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Благодаря новому законопроекту крымчане смогут сделать родной край аграрным лидером

Благодаря новому законопроекту крымчане смогут сделать родной край аграрным лидером

Фото: Архив "КП"

Жители Крыма, имеющие право бессрочного пользования земельным участком сельхозназначения, приобретенного до марта 2014 года, смогут его выкупить или получить в аренду за плату. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных и земельных отношений РК.

Уточняется, что гражданам необходимо самостоятельно обращаться в госорганы для решения этого вопроса.

- После завершения всех необходимых процедур согласования, законопроект будет внесен на рассмотрение Государственным Советом Республики Крым, – цитирует пресс-служба министра имущественных и земельных отношений РК Ларису Кулинич.

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