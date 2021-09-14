Крыму хватит запасов воды на два года

Основной объем воды поступает из подземных источников Фото: Анна КИРИЕНКО

Крыму хватит накопленных запасов воды на ближайшие два года. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- С точки зрения осадков и погодных условий, никаких угроз республике нет, - заверил он. - Все водохранилища наполнены, все планы в процессе реализации, опреснение в Ялте будет, потому что другого источника нет. В Симферополе из подземных источников будет подаваться 130 тысяч кубов воды, и при потреблении 150 тысяч этого достаточно. Тем более, в водохранилищах двухгодичный запас воды.

Заполнение водохранилищ естественного стока, по данным на 13 сентября, составляет 50,5%, или 128 млн кубометров воды. В частности, Симферопольское водохранилище заполнено более чем на треть (более 32%), Аянское – более 84%, Партизанское – более 55%, Чернореченское – более 71%, Изобильненское – более 45%. Общий объем запасов воды в крымских водохранилищах, включая наливные, составляет почти 152 млн кубометров.

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