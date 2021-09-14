Водохранилища Крыма заполнены больше, чем на половину

Накоплено больше 150 миллионов кубов воды Фото: Анна КИРИЕНКО

Крымские водохранилища заполнены больше чем на 50%, или на 128 млн кубометров воды. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В частности, Симферопольское водохранилище заполнено более чем на треть (более 32%), Аянское – более 84%, Партизанское – более 55%, Чернореченское – более 71%, Изобильненское – более 45%,- уточнил он.

Общий объем запасов воды в крымских водохранилищах, включая наливные, составляет почти 152 млн кубометров.

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