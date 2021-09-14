Трассу от Симферополя к границе Украины не собираются расширять до четырех полос

На сегодняшний день специалисты готовят технико-экономическое обоснование для дальнейших работ. Фото: Архив "КП"

Дорога, которая идет от границы Украины до Симферополя, планируют отремонтировать. Но пока она останется двухполосной, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Решение о расширении трассы Симферополь - Армянск и Симферополь - Джанкой до четырех полос поручил еще вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время визита на полуостров. Тогда планировалось, что ремонт дороги должен был быть включен в федеральную целевую программу социально-экономического развития региона. Однако, так как сейчас не так много автомобилей ездит со стороны Украины, в строительстве дополнительных полос нет особой необходимости.

- Она пока будет в двухполосном исполнении, вряд ли в четырехполосном – большого транспортного потока с той стороны нет пока. Все равно он когда-нибудь будет, но пока будет построено в двухполосном исполнении. Это будет капитальный ремонт или реконструкция с возможностью построить рядом еще две полосы, если такая необходимость впоследствии возникнет. Это если с Украины пойдет большой поток, если Украина станет дружественной страной, то, возможно, перспектива появится, – отметил Аксенов.

На сегодняшний день специалисты готовят технико-экономическое обоснование для дальнейших работ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50