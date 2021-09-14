В Крыму задержан сотрудник Госкомрегистра за превышение полномочий

Сотрудник Госкомрегистра Крыма задержан за превышение должностных полномочий Фото: "КП" Архив

В Крыму возбуждено уголовное дело против замначальника отдела Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК. Как сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю, нарушитель превысил должностные полномочия.

Установлено, что директор одной из агрофирм в Евпатории хотел зарегистрировать права собственности за этим предприятием на земельный участок площадью более 775 тысяч квадратных метров. Подсудимый без правовой экспертизы документов провел эту процедуру. Однако на участке были расположены объекты, находящиеся в муниципальной собственности, в результате был причинен значительный материальный ущерб муниципальному образованию.

- Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункта «в» части 3 статьи 286 УК РФ), – говорится в сообщении.

Нарушитель заключен под стражу. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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