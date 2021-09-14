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Экономика14 сентября 2021 13:21

Власти Ялты заявили о сносе 88 нелегальных строений в городе

Объекты портят архитектурный облик курортной столицы Крыма
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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Власти Ялты планируют снести в городе 88 нелегальных строений. Фото: Янина Павленко/facebook

Власти Ялты планируют снести в городе 88 нелегальных строений. Фото: Янина Павленко/facebook

В Ялте идет подготовка к сносу 88 строений, которые были возведены незаконно, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. По планам, рабочие приступят к демонтажу в середине ноября.

- Работаем над очисткой города от объектов, которые не только портят его архитектурный облик, но и нарушают градостроительные нормы, правила противопожарной безопасности. А это значит, могут нести угрозу жизни и здоровью людей, – сообщила градоначальница.

Она уточнила, что подготовка к сносу ведется совместно со службой судебных приставов Ялты и министерством ЖКХ Республики Крым. Со списком нелегальных объектов в городе можно ознакомиться по ссылке.

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