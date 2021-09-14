Явка на думские выборы в Крыму может достигнуть 40%

В 2021 году на выборы в Госдуму могут прийти более 40% избирателей. Фото: Александр Форманчук/Вконтакте

В этом году на выборах в Государственную Думу явка среди избирателей в Крыму может достигнуть 40%. Республика остается одним из самых активных регионов страны, с высоким уровнем поддержки президента РФ Владимира Путина и главы региона.

- Когда мы вошли в состав РФ, явка на выборах начала падать, потому что в составе Украины крымчане были мобилизованы на защиту полуострова от каких-то внешних вызовов, в том числе «националистического прессинга». Но сегодня протестные настроения в республике резко ушли, – цитирует Крымская газета Александра Форманчука, председателя Общественной палаты РК, члена «Крымского экспертного клуба».

По его словам, жители полуострова понимают ответственность за тот выбор, который сделали в 2014 году. Он также напомнил, что процент явки на последних выборах в 2019 году был относительно невысок – ниже 40%.

- На этот раз, я думаю, уровень будет выше, так как значимость голосования ближе скорее к президентским выборам, – приводит издание слова эксперта.

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