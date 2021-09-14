Власти намерены провести реконструкцию набережной в Гурзуфе

В Гурзуфе проведут реконструкцию набережной Фото: Елизавета КВАЧКОВА

До 15 декабря текущего года будет завершена разработка документации по реконструкции набережной в Гурзуфе. Об этом говорится в Распоряжении Главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале крымского правительства, пишет КИА.

- Выполнение инженерных изысканий будет осуществляться по объекту: «Разработка документации по планировке территории, проведение землеустроительных, кадастровых и оценочных работ по объекту «Реконструкция набережной и берегоукрепительных сооружений в пгт. Гурзуф, Республика Крым», – цитирует издание текст документа.

На подготовительные работы, которые будет выполнять ООО «Центр градостроительного планирования», выделено 18 миллионов 335 тысяч рублей.

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