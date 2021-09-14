Озеленение в Симферополе проводится точечно и неэффективно

В крымской столице за озелененными территориями никто не ухаживает. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

После того, как в 70-80-е годы грамотные специалисты создали «хорошую систему» зеленых насаждений в Симферополе, за ними никто не ухаживал.

- Растения переросли, в отсутствие ухода многие выпали. И теперь мы пытаемся эту хроническую болезнь лечить какими-то разовыми финансовыми инъекциями, но не всегда они делаются туда, куда надо, – сообщила в эфире радио «Спутник в Крыму» директор Ботанического сада имени Н.В. Багрова КФУ имени В.И. Вернадского Анна Репецкая.

По ее словам, к данной работе привлекают недостаточно специалистов, а средства тратятся точечно и неэффективно. Ситуацию осложняет то, что этим занимаются строители и архитекторы, а не озеленители и ландшафтные архитекторы. Нередко рабочие повреждают корни деревьев при установке бордюров, либо вовсе вырубают. Сама по себе процедура озеленения в городе производится достаточно бестолково – в последний момент и на последние средства.

- А если растения высаживаются, и тратятся на это деньги – не могу сказать, что большие, но все-таки тратятся – то потом за ними никто не ухаживает. Но не нужно себя тешить иллюзиями о том, что после закупки и посадки дорогого посадочного материала он сам собой будет расти, – добавила Анна Репецкая.

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