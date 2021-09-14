Предприниматели смогут получать крупные кредиты под поручительство Корпорации МСП

Фото: Архив "КП"

Крупнейший крымский банк РНКБ стал участником пилотного проекта Корпорации МСП (КМСП) по зонтичному механизму предоставления поручительств Корпорации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при оформлении кредита в банке.

На сегодняшний день участниками пилота являются всего шесть банков в России.

Теперь клиенты смогут быстро получить кредит под поручительство КМСП при недостаточном залоговом обеспечении. В рамках нового механизма обеспечивается поручительство до 50% от суммы кредита.

Заместитель Председателя Совета министров РК - министр финансов РК Ирина Кивико Ирина Кивико отметила, что проект поможет бизнесу, который нацелен развиваться быстро и продуктивно. Для предпринимателей процесс принятия решения по гарантийной поддержке будет максимально упрощен, а это даст уверенность заемщикам в одобрении кредитования.

- Государственная гарантийная поддержка за 9 месяцев 2021 года уже достигла показателей прошлого года. В этом году Крымским гарантийным фондом совместно с РНКБ выдано 38 поручительств на сумму 420 млн руб, что позволило бизнесу привлечь 933 млн руб. кредитных средств. Расширение Национальной гарантийной системы позволит обеспечить стабильный рост экономического развития и повысить доступность государственной поддержки по кредитованию предпринимательства, - сказала Ирина Кивико.

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