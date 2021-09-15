Погода в Крыму 15 сентября: дожди и тепло до +27

Осень о себе напоминает пожухлой листвой. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 сентября на Крымском полуострове, как и накануне, в силе штормовое предупреждение, для востока актуальна и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 24…26°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Северо-западный ветер до 5-10 м/с. Днем тепло 25…27°.

На Южном берегу Крыма в Ялте, как информирует gismeteo.ru, тепло 20…24°, скорость юго-восточного ветра 5-7 м/с. Дождь, гроза

В Евпатории 18…25°, по улицам детской здравницы неспешно гуляет северо-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Феодосии 18…25°, скорость северного ветра 2-8 м/с. Небольшой дождь.

В Керчи термометра дотянется до +17…25°, скорость северного ветра 2-6 м/с. Небольшой дождь.

Температура воды в Черном море 19…23°.

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