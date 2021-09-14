В Крыму встретили спортсменку, завоевавшую серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио

Виктория сразу же обняла маленького сына. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

В аэропорту Симферополя торжественно встретили российскую спортсменку Викторию Сафонову. Теннисистка завоевала на Паралимпиаде в Токио две медали.

- В аэропорту Симферополь торжественно встретили Викторию Сафонову, вернувшуюся с Паралимпийских игр в Токио с серебряной и бронзовой медалями по настольному теннис, - сообщили в пресс-службе авиаузла.

Напомним, Виктория Сафонова заняла второе место в финальном матче по настольному теннису 30 августа. Кроме того, спортсменка завоевала бронзу в составе российской сборной.

Крымчанка с 2017 года тренируется в спортзале профилактория симферопольского аэропорта под руководством многократного призера чемпионатов России и Украины Юрия Банникова.

Это не первые награды Виктории Сафоновой в большом спорте. В 2012 году она стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Лондоне.

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