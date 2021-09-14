В Керчи проходят мероприятия, посвященные Дню города

Жители Керчи возложили цветы в местах боевой славы. Фото: пресс-служба администрации Керчи

В Керчи 14 сентября проходят мероприятия, приуроченные ко Дню города, сообщили в пресс-службе местной администрации. Керчане почтили память воинов, отдавших жизни на фронтах Великой Отечественной войны, а также мирных жителей – жертв нацизма.

К шести братским могилам в Аджимушкае и Героевском, в поселках Маяк, Опасное, Капканы и в Приморском парке возложили цветы заместители главы администрации, депутаты Керченского городского совета, а также представители администрации и общественного совета города.

Ранее сообщалось, что после «гаражной» реставрации на набережную Керчи вернули многострадальный памятник Александру Пушкину. «Шефство» над скульптурой взял местный театр.

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