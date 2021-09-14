Где в Симферополе и Севастополе 15 сентября отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 сентября отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Каменский массив – садовые товарищества: «Сельский строитель», «Связист», «Ягодка-Крым», «Тепловик», «Ромашка», «Геолог»

ул. И. Козлова, 24-58(чет), 27-45(нечет)

ул. Тарвацкого, 2-18 (чет), 1/8-15 (нечет)

ул. Тамбовская, 2-12а(чет), 1-11(нечет)

ул. К. Цеткин, 36-40(чет), 31-35(нечет)

пер. И. Козлова, 2-16(чет), 1-23(нечет)

ул. Бахчисарайская, 3

ул. Караимская, 52

ул. Краснознаменная, 104-114(чет), 117-135(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

наб. Корнилова 2

с 12.00 до 15.00

ул. Гоголя 33

ул. 4 Бастионная 28

ул. Гоголя 33-А

с 13.00 до 16.00

ул. Генерала Жидилова 1-а,32-38,40-42,28,26-А,1

ул. Мореходная 53-61,15,339

с 9.00 до 12.00

ул. Ленина 3-7,8-10

с 9.00 до 17.00

ул. Софьи Перовской 53

с 8.00 до 17.00

ул. Индустриальная 10,14, 11-б,11,15.

с 8.00 до 17.00

ул. Драпушко 16,24; ул. Морской Пехоты 2-12,3-11; ул. Мраморная 2; пер. Рудничный 12-16; ул. Ситникова 4-12,1-11; ул. Ракетная 8; ул. Раенко п. Инкерман 2-8; ул. Толбухина п. Инкерман 2; ул. Умрихина 5-11; ул. Умрихина 12-20,13-2,25; ул. Адмирала Юмашева 25-27

с 7.00 до 17.00

пер. Луганский 1-9(нечет),13

ул. Севастопольская 66-а,2-52(чет),56,60,62,64,86-88(чет), 35-а,35-б,1-49(нечет),53-109 (нечет),117

пер. Студентов 4-а,2

ул. Титова 4-34(чет),12/2, 23-а,7-39(нечет)

ул. Чапаева 2-20(чет), 1-9(нечет), ул. Гагарина 2-14(чет), 1-29(нечет)

ул. Фильченкова 4-16 (чет), 3-27(нечет)

пер. Дорожный 1-11(нечет)

ул. Красносельского 2-22(чет), 1-27(нечет)

ул. Паршина 4-16(чет),24, 29-б,29-в,1-13(нечет),17-33(нечет)

пер. Братский 8-12(чет), 3-5(нечет)

ул. Одинцова 2-12(чет), 16-24(чет), 17-а,1-19(нечет)

пер. Подгорный 1-21 (нечет)

пер Речной 2-а,2-14(чет), 1,5-11(нечет)

пер Серноводный 4-10(чет)

ул. Цибулько 2-12(чет), 1-9 (нечет)

ул. Пирогова 2-22(чет), 1-9(нечет)

пер. Мирный 2-10(чет)

ул. Титова 2

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