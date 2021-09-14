Пропавшая жительница Керчи найдена мертвой

Найдено тело мертвой керчанки. Фото: региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В Крыму найден труп 31-летней местной жительницы, о пропаже которой 12 сентября заявили ее родственники, сообщили в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», пишет ForPost.

Женщина ушла 10 сентября из дома в неизвестном направлении и не вернулась. По факту ее смерти Следком Крыма проводит процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

- Признаки криминальной смерти на теле женщины отсутствуют, – цитирует СМИ официальный ответ ведомства.

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