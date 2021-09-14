Торжественные мероприятия состоялись на горе Митридат. Фото: пресс-служба Администрации Керчи/Вконтакте

В Керчи празднуют День города. Массовые гуляния по случаю праздника запрещены второй год подряд из-за пандемии коронавируса. Однако официальные торжества прошли без особых ограничений.

С утра в городской администрации наградили лучших специалистов за вклад в развитие города, а на местах боевой славы состоялось возложение цветов к шести братским могилам в Аджимушкае и Героевском, в поселках Маяк, Опасное, Капканы и в Приморском парке.

К братским могилам и Обелиску Славы возложили венки. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

Торжественный митинг прошел на горе Митридат. К вахте памяти у Вечного огня в сквере Славы приступили юнармецы. А вот патриотическая акция «Выстрел памяти» не состоялась – по информации сотрудников администрации, в город не доставили орудие.

Этим вечером в городском ДК «Корабел» запланирована работа фотозон, торжественное собрание и концерт Сергея Бобунца с лучшими песнями группы «Смысловые галлюцинации». Чиновники предупредили, что попасть на концерт и получить пригласительные билеты смогут те, кто придет на мероприятие за час до начала.

Акция "Выстрел Памяти" не состоялась из-за проблем с доставкой орудия. Фото: Администрация Керчи/Вконтакте

Вечером в Керчи обещают праздничный фейерверк.

Керчь считается древнейшим городом России - в этом году он отмечает 2621-й день рождения. Ранее День города в Керчи традиционно праздновали во вторую субботу сентября. Но год назад депутаты приняли решение праздновать его 14 сентября, в день присвоения Керчи звания героя.

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