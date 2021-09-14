На улицах Симферополя установили 57 новых дорожных знаков

В крымской столице установили новые дорожные знаки. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

С 6 по 12 сентября рабочие в Симферополе установили 57 дорожных знаков, сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

По его словам, демонтаж знаков произведен на улицах Ковыльная, Севастопольская, Вокзальная, Ленинградская, Куйбышева, Тургенева, Ленина, Генова, Леси Украинки и Яблочкова. Также старые дорожные знаки демонтировали на улицах Русская, Элеваторная и на площади Ленина.

- Ремонт дорог, нанесение разметки, монтаж дорожных знаков и пешеходных ограждений, установка «лежачих полицейских» – все эти работы выполняются регулярно, – сообщил директор учреждения.

Кроме того, на прошлой неделе сотрудники отремонтировали пешеходные ограждения на площади имени Амет-Хана Султана и залатали дорожные неровности на улице Генова.

- Специалисты предприятия продолжают мероприятия по содержанию сетей ливневой канализации города. Очистка и промывка ливнвок, открытых лотков, замена и ремонт решеток дождеприемников, очистка дождеприемных колодцев и других элементов ливневой канализации осуществляются ежедневно, – добавил градоначальник.

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