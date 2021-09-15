Крымский блогер рассказала об итогах курортного сезона на полуострове

Александра Хадж

Гид по Крыму и блогер-миллионник в Инстаграм Александра Хадж рассказала, как изменились запросы туристов по сравнению с предыдущим годом и какие города Крыма пользовались спросом у гостей.

- Этот туристический сезон был нелегким для всех. Несмотря на это глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Крым побил рекорды турсезона этим летом и принял 7 млн туристов за 8 месяцев.

- В связи с непогодой туристы чаще выбирали западное побережье для отдыха: Беляус, Бакальскую косу, Межводное, Оленевку. Не менее востребованы были Коктебель и Феодосия. Сюда туристы едут отдыхать с палатками или на машине, - отметила Александра Хадж.

Блогер отмечает, что сейчас турист стал более требовательным к отдыху: стало больше запросов на отельный отдых по системе все включено.

Люди едут в Крым и хотят получить качественный отдых за приемлемый ценник.

- Поскольку я веду свой блог о туризме, то подписчики постоянно обращаются с вопросами ко мне, какой отель стоит выбрать и действительно ли цена и качество соответствуют заявленным. Поэтому мне приходится выезжать в отели и проверять их. За год я протестировала более 100 гостевых домов и отелей и могу сказать, что 30% не соответствуют заявленной информации. Поэтому у себя в блоге я размещаю только проверенные отели, туристические маршруты и достопримечательности., - заключила крымский блогер Александра Хадж.

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