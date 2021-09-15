Школы, больницы и МКД в Симферополе готовят к отопительному сезону

Симферополь готовится к отопительному сезону Фото: Архив "КП"

В Симферополе идет активная подготовка к отопительному сезону, сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Роман Гусынин. Работы проводятся без отставания от намеченного графика.

Специалисты обследуют объекты жилищно-коммунального хозяйства, также проверяют готовность теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии крымской столицы. По результатам проверки составляется акт готовности объекта, после чего выдается соответствующий документ.

- На данный момент в городе подготовлено 75 котельных из 93, из 97 центральных тепловых пунктов – 66, – уточнил Роман Гусынин.

По его словам, объекты водоснабжения и водоотведения, которые обслуживает ГУП РК «Вода Крыма», готовы к осенне-зимнему периоду более чем на 90%. Кроме того, в Симферополе из 3141 многоквартирных жилых домов к отопительному сезону готовы 2861, а из 1410 домов с централизованным отоплением рабочие проверили 1249.

Из 48 школ в городе холода готовы встретить 46 (96 %), из 60 детских садов – 58 (97 %), из 45 объектов здравоохранения – 29 (73 %), еще 5 объектов закрыты на капремонт.

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