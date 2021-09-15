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Общество15 сентября 2021 10:32

Коронавирусом в Крыму заболели еще 227 человек

13 человек скончались
Юлия МАРКИНАЮлия МАРКИНА
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В Крыму продолжают болеть коронавирусом. Фото: Архив КП

В Крыму продолжают болеть коронавирусом. Фото: Архив КП

За сутки коронавирус в Крыму подтвердился еще у 227 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его информации, 185 человек обратились за медицинской помощью самостоятельно, 42 – ранее контактировали с заболевшими.

Лаборатории за минувшие 24 часа обследовали на коронавирус 4571 человек. С выздоровлением выписаны 283 человека. По информации Минздрава Крыма, 13 человек умерли. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 64 343 человека.

В Крыму продолжает действовать режим «повышенной готовности». Жителей и гостей полуострова просят не пренебрегать мерами индивидуальной защиты и социального дистанцирования.

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