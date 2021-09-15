В терминале аэропорта «Симферополь» откроется избирательный участок

Избирательный участок для туристов откроют в аэропорту крымской столицы. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

В международном аэропорту «Симферополь» откроется избирательный участок для голосования на выборах в Государственную думу, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Его оборудуют на втором этаже терминала рядом с залом ожидания в общедоступной зоне.

- Избирательный участок №1207 будет открыт в новом терминале международного аэропорта Симферополь 17-19 сентября. На участке пассажиры смогут отдать свой голос на выборах депутатов Государственной думы, – говорится в сообщении.

К голосованию допускаются те, кто оформил заявление о голосовании по месту пребывания, а не по месту регистрации. Участок будет функционировать на протяжении трех дней голосования с 08.00 утра до 20.00 вечера.

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