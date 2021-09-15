В Крыму встретили пловца, взявшего золото на Паралимпиаде в Токио

Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

В симферопольском аэропорту 15 сентября встретили участника Паралимпиады в Токио Андрея Граничку.

Спортсмен завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров брассом. Он установил новый мировой рекорд, а также стал серебряным призером на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

- Чемпиона Паралимпиады в Токио севастопольца Андрея Граничка встретили в аэропорту Симферополь оркестром Черноморского флота. В честь спортсмена музыканты исполнили «Легендарный Севастополь» и «Герои спорта», - уточнили в пресс-службе аэропорта Симферополь.

Андрее Граничке 24 года, он родился и живет в Севастополе. Спортсмен уже стал многократным чемпионом и призером чемпионатов мира. Андрей - мастер спорта по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50