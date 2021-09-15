Сотрудники МВД ищут вандалов, повредивших Митридатскую лестницу в Керчи

Празднование Дня города в Керчи прошло бурно, пострадала местная достопримечательность. Фото: пресс-служба МВД по РК

Правоохранители начали проверку после повреждения Малой Митридатской лестницы в Керчи в ночь празднования Дня города, сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по Республике Крым.

На кадрах видно, что хулиганы сломали декоративные элементы, украшавшие достопримечательность.

Хулиганов, разбивших каменные вазы, уже ищет полиция. Фото: пресс-служба МВД по РК

- Сообщение о противоправных действиях неустановленных лиц поступило ночью. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, зафиксировали имеющиеся следы противоправной деятельности. В настоящее время по данному факту проводится проверка, осуществляются мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению правонарушения, – сообщили в ведомстве.

Недавно Малую Митридатскую лестницу в Керчи отреставрировали, однако уберечь от вандалов не смогли. Фото: пресс-служба МВД по РК

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