Как в Крыму пройдут выборы в Государственную думу-2021

У участников голосования будет возможность пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции Фото: Архив "КП"

В течение трехдневного голосования на думских выборах в Крыму будут функционировать более 1,1 тысячи участков. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии республики Михаил Малышев во время пресс-конференции в Симферополе.

Также в республике будут действовать 39 избирательных пунктов в местах временного пребывания избирателей: 37 в больницах, один в СИЗО и один в аэропорту.

- Три дня будут даны для того, чтобы все местные жители имели возможность прийти на избирательные участки или, написав соответствующее заявление, проголосовать дома. Все участки 17 сентября в количестве 1 131 должны открыться и начать свою работу. Все дни они будут работать с 8.00 до 20.00, – сообщил Малышев.

На всех избирательных пунктах предусмотрят меры санитарной защиты: члены комиссии будут работать в масках и защитных экранах, участки обеспечат антисептиками. Избиратели также смогут сделать прививку от ковида в мобильных пунктах вакцинации, которые развернут поблизости.

- Считаю это хорошим начинанием, надеюсь, что процентное соотношение людей, которые прошли вакцинацию, эти выборы в какой-то мере увеличат, – подчеркнул руководитель избиркома Крыма.

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