В Ялте 17 сентября состоится сельскохозяйственная ярмарка

Участие в ярмарке примут крымские сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Фото: Архив "КП"

В Ялте 17 сентября с 07.00 до 14.00 на площади Советской состоится масштабная сельскохозяйственная ярмарка, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Она пригласила принять участие в событии гостей и жителей крымской столицы.

- Ярмарка направлена на обеспечение населения продуктами по доступным ценам. Все санитарно-эпидемиологические меры будут соблюдены, – сообщила градоначальница.

По ее словам, ялтинцы смогут приобрести плоды нового урожая, молочную продукцию, мед, масло, сыр и многое другое.

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