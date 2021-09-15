В Ялте 17 сентября состоится сельскохозяйственная ярмарка

Участие в ярмарке примут крымские сельхозпредприятия и фермерские хозяйства
Фото: Архив "КП"
В Ялте 17 сентября с 07.00 до 14.00 на площади Советской состоится масштабная сельскохозяйственная ярмарка, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Она пригласила принять участие в событии гостей и жителей крымской столицы.
- Ярмарка направлена на обеспечение населения продуктами по доступным ценам. Все санитарно-эпидемиологические меры будут соблюдены, – сообщила градоначальница.
По ее словам, ялтинцы смогут приобрести плоды нового урожая, молочную продукцию, мед, масло, сыр и многое другое.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50