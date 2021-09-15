Урожайность зимних сортов яблок в Крыму вырастет на 50%

В Крыму за две недели собрали уже до 40 тысяч тонн ранних сортов Фото: Архив "КП"

В Крыму урожайность зимних сортов яблок может составить около 150 тысяч тонн. Как сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин, прошлогодние показатели составляли всего 100 тысяч тонн.

- Наши яблоки поставляются от Мурманска до Дальнего Востока. В Крыму же с яблоками проблем нет. В Крыму за две недели собрали уже до 40 тысяч тонн ранних сортов, а планируем 150 тысяч тонн. В прошлом году было 100 тысяч тонн: весенние заморозки, неурожай помешали. В этот раз великолепный год, – отметил министр.

Рюмшин также заявил, что большая часть урожая из Крыма экспортируется в другие регионы страны и пользуется большим спросом.

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