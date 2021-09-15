В Симферополе пойдет под суд мужчина, сбивший полицейского

Уголовное дело уже направили в Центральный районный суд Симферополя Фото: Архив "КП"

В прокуратуре Симферополя вынесли обвинение мужчине, который сбил сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвинительное заключение грозит жителю Краснодара, который еще в начале марта после неоплаченного счета в кафе пытался угнать чужой автомобиль BMW. Машину остановил оперуполномоченный сотрудник полиции. Вместо того, чтобы остановить угнанный автомобиль, обвиняемый нажал на педаль газа и наехал на сотрудника полиции, который оказался на капоте транспорта. Так он проехал несколько метров до площади Кирова и столкнулся с попутным автомобилем.

- Сотрудник правоохранительных органов упал на асфальт и получил телесные повреждения. Будучи задержанным, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил сотрудника полиции и нанес удар в область лица одного из них, - добавили в пресс-службе.

Уголовное дело уже направили в Центральный районный суд Симферополя. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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