В Симферополе установили памятник Алиме Абденановой

В Симферополе открыли памятник Алиме Абденановой возле школы №44. Фото: "Крым 24"

В Симферополе открыли памятник Герою России, разведчице, участнице Великой Отечественной войны Алиме Абденановой. Скульптуру установили рядом со школой №44, которая названа в честь героя.

- Молодая девушка пожертвовала собой, умерла в тяжелых муках. Ее жизнь достойна памяти, – цитирует «Крым 24» Владимира Константинова, председателя Госсовета РК.

Уроженка Керчи в 1943 году, пройдя обучение, стала руководителем разведгруппы Приморской армии. Она добывала сведения о румынских и немецких войсках в оккупированном Крыму. В 1944 году группу раскрыли. После жестоких пыток девушку расстреляли за неделю до освобождения полуострова. В 2014 году Алиме Абденановой присвоили звание Героя России посмертно.

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