Аксенов пообещал елку на главной площади Симферополя

Реконструкция площади им. Ленина в Симферополе затягивается. Фото: Архив КП

Работы по окончанию реконструкции площади им. Ленина в Симфепополе должны завершиться в декабре. Об этом в эфире телеканала «Крым24» сообщил глава республики Сергей Аксенов. Подрядчик, по его словам, согласился за свой счет внести изменения в проект.

- Ориентируемся на физическое выполнение работ на 5 декабря. В течение недели мы проводили переговоры с подрядчиком в части того, что он за свои средства готов внести изменения в проект без увеличения стоимости за счет бюджета. Понятно, что там проект на старте был не идеальный, тем не менее если подрядчик не высказал свои замечания и приступил к работе, это его трудности личные, надо было вникать, я считаю…Так что елка будет, объекты закончим, - сказал Аксенов.

По его словам, закончить еще один объект реконструкции в крымской столице - Куйбышевскую площадь –подрядчик планирует 15 октября.

Реконструкция на главной площади города началась 20 апреля 2021 года. Капитальный ремонт проводили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и должны были сдать в эксплуатацию до 1 сентября, но из-за технических накладок завершение ремонта задерживается.

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