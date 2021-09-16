Бештерек-Зуйский водозабор запустят в эксплуатацию до 15 октября

В Крыму построят новые водохранилища. Фото: Архив КП

До 15 октября будет полностью запущен в эксплуатацию Бештерек-Зуйский водозабор, по которому артезианская вода будет поступать в Симферополь. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- В общей сложности Симферополь будет получать более 115 тысяч кубометров воды из подземных источников при 150 тысячах потребления. Поэтому с учетом того, что этого никогда не было, Симферополь уже подстрахован,- сказал глава республики.

По словам Аксенова, вопрос водоснабжения Крыма «практически закрыт». Среди мероприятий, которые еще предстоит осуществить – строительство опреснительной установки в Ялте, дополнительных емкостей в Симферополе и Алуште на 15 млн. куб.м. воды на 8 млн. куб. м. соответственно, а также реконструкция системы водоснабжения в муниципалитетах, которая позволит уменьшить объем потерь на 30-35%.

Проблема с водой в Крыму остро встала осенью 2020 года. Из-за засухи и минимальных осадков Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы, а также Ялта перешли на водоснабжение по графику. Чтобы решить проблему в Крыму пробурили новые скважины, а также всерьез задумались о строительстве опреснительной установки и добычи пресной воды из недр земли под Азовским морем. Первые пробы добытой воды сейчас проходят исследования в лаборатории в Москве.

До 2014 года вода в Крым поступала по Северо-Крымскому каналу, который был перекрыт украинской стороной после референдума о вхождении Крыма в состав России.

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