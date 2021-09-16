Аксенов заявил о готовности к возможным провокациям во время выборов

В Крыму готовы пресекать провокации во время выборов. Фото: Архив КП.

Правоохранительные органы готовы к возможным провокациям во время выборов 19 сентября в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

- Правоохранительная система настроена на пресечение любых провокаций. Глобальных не будет точно. Если найдут нескольких жуликов, которые попробуют нанести ущерб Республике Крым, ее жителям или инфраструктуре, - а к сожалению, такое жулье периодически появляется – поборемся. Но они ребята некрепкие, через пять минут дают все показания, - сказал Аксенов.

В дни голосования в Крыму будет работать 1 131 избирательный участок. Проголосовать можно будет также в больницах и международном аэропорту Симферополя. Один избирательный участок будет организован в симферопольском СИЗО. Всего в Крыму 1, 48 млн. избирателей.

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